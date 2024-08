Werbung für Buga 2035 in Dessau Dessauer Unternehmensverband gründet Buga-Club - Mitglieder wollen Anti-Stimmung etwas entgegensetzen

Während in den vergangenen Wochen die Kritiker der Buga 2035 in Dessau-Roßlau die Meinungshoheit in der Stadt hatten, formieren sich nun die Befürworter. Sie gründen einen kostenlosen Fan-Club für mehr positive Stimmung im Zusammenhang mit der Ausstellung.