Dessauer Tierpark feiert den bunten Herbst und öffnet auch das Terrarium

Dessau/MZ - Am kommenden Wochenende wird der Herbst gefeiert im Dessauer Lehrpark für Tier- und Pflanzenkunde. Die Einrichtung in der Querallee lädt am 16. und 17. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr zum nunmehr 3. Herbstmarkt ein.

Herbstlich ist es auch im Parkgelände geworden. Die Tierparkbewohner fressen sich so langsam ihren Winterspeck an. Das Eichhörnchen sichert die ersten Vorräte. Damit sich auch die Besucher auf den Winter vorbereiten können, bietet ein kunterbunter Bauern- und Handwerkermarkt ein großes Angebot an regionalen und überregionalen Produkten aus verschiedenen Gewerken an. Von der Holzschnitzerei, über Keramikfiguren bis hin zur kuschelweichen Wollsocke.

Herbst und Winter sind auch Lesezeit. Wer sich mit Lesestoff eindecken möchte, kann dies am Büchertisch des Fördervereins der Anhaltischen Landesbücherei tun. Dort finden auch die jüngsten Leseratten eine große Auswahl. 60 Marktstände laden zum Stöbern, Probieren und Kaufen ein. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein - mit Fleisch vom Wild, von Ziege oder Pferd, Süßigkeiten, wärmenden Tees und vielem mehr. Beim Kürbisschnitzen können sich die Kinder, aber auch die Erwachsenen wieder unter Beweis stellen.

Die Tierparkmitarbeiter bieten kostenfreie Führungen über die Haus- und Nutztiere des Parks an. Diese starten an beiden Veranstaltungstagen um 11 Uhr und 14 Uhr.

Ebenso werden am Veranstaltungswochenende das Terrarium und der Anhaltische Lehrbauernhof für alle Besucher geöffnet. Auf Letzterem sind diesmal nicht nur die Rinder zu finden, sondern auch die Ergebnisse des Malwettbewerbes zum Jungtier „Dörte“. Alle Teilnehmerbilder werden im Stall ausgestellt.

Am Sonntag wird außerdem das Mausoleum geöffnet sein. Interessierte könnten dann einen Blick in das Innere der ehemaligen herzoglichen Begräbnisstätte werfen.

Im vergangenen Jahr erlebten mehr als 4.000 Besucher das Herbst-Event.