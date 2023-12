Die Stumböen fegen weiter über Dessau. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Dessauer Tierpark auch am Freitag geschlossen.

Dessauer Tierpark bleibt auch am Freitag geschlossen - Adventsmarkt ist wieder geöffnet

Die Tiere im Tierpark haben die Einrichtung am Freitag für sich allein. Der Park bleibt zu.

Dessau/MZ - Der Dessauer Tierpark bleibt wegen des heftigen Sturmtiefs Zoltan auch am Freitag geschlossen. Das hat die Einrichtung am Freitagmorgen mitgeteilt. Dank der umfassenden Baumpflege der letzten Jahre sei es zu keinen größeren Schäden gekommen, hieß es. Trotzdem wolle man kein Risiko eingehen. Bereits am Donnerstag war der Tierpark für Besucher gesperrt worden, weil man nicht ausschließen konnte, dass Äste herabfallen.

Der Dessauer Adventsmarkt hat hingegen am Freitag wieder geöffnet. Auch er war am Donnerstagabend vorsorglich geschlossen worden.