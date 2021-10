Dessauer Tierpark bereitet Transport von Rindern nach Russland vor - Im Tausch gibt es seltene Kragenbären

Bei der ersten Bekanntschaft mit den Transportkisten ist Erwin (rechts) das mutigere Zwergrind. Jan Bauer gewöhnt die Tiere an die Transportkisten.

Dessau/MZ - Dass da irgendetwas im Busche ist, spüren die beiden Dahomey-Zwergrinder Chloé und Erwin schon, da ist sich Tierparkleiter Jan Bauer sicher. Doch welche große Veränderung ihnen in wenigen Wochen genau bevorsteht, ahnen sie nicht. Unklar, ob sie am 22. November in die beiden Kisten einsteigen würden, in denen sie auf dem Land- und Luftweg ins sibirische Tschita gebracht werden.

Bereits jetzt stehen zwei ähnliche Transportkisten im Gehege der beiden Rinder, um die Tiere an sie zu gewöhnen. Es soll alles reibungslos funktionieren, wenn Bauer die Rinder im November einlädt und in einem Pferdeanhänger zum Frankfurter Flughafen bringt. Von dort aus transportiert ein Flieger die drei über Moskau in die sibirische Großstadt mit 330.000 Einwohnern.

Bauer liefert die in Russland höchst seltenen und heiß begehrten Rinder ab und lädt dafür zwei Ussurischen Kragenbären ein, die wiederum in europäischen Zoos Mangelware sind. In Deutschland gibt es sie bislang überhaupt noch nicht.

Die bevorstehende Reise klingt nicht nur abenteuerlich, sie wird es auch sein, schätzt Bauer. Eigentlich sollte sie in diesen Tagen über die Bühne gehen. Noch hakt es aber an den russischen Papieren für die stark gefährdeten Bären. Außerdem gab es keinen freien Flug mehr. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, der 22. November ist ein Wunschtermin. Dass Bauer ein Hotel mieten muss, glaubt er eher nicht. „Ich setze da auf die russische Gastfreundschaft“, sagte er am Mittwoch bei einem offiziellen Termin im Tierpark lachend.

Der Tierpark-Chef, der für sein entspanntes Wesen bekannt ist, scheint nicht aufgeregt zu sein - oder er lässt es sich nicht anmerken. Immerhin war er auch schon einmal im Tschita und hält einen engen Kontakt zum Verantwortlichen für die Bären auf russischer Seite.

Während die Rinder, wenn alles gut geht, auf dem Transport hier und da aus den Kisten aussteigen können, um sich die „Hufe“ zu vertreten, wird das bei den Bären nicht möglich sein. Sie müssen 28 Stunden in den Boxen aushalten, bevor sie in Dessau ins renovierte und großzügige Bärengehege entlassen werden. Bauer hofft, dass es keine Verzögerungen gibt und sowohl Behörden als auch Flughafenmitarbeiter so schnell wie möglich arbeiten, um den Transport der Tiere möglichst kurz zu halten.

Auf deutscher Seite haben sie jedenfalls alles getan, um den tierischen Tausch zu ermöglichen. Bauer lobte am Mittwoch die Stadt, dafür, dass sie diese Reise ermögliche. Das Geld für den Transport - allein der Flug der Rinder kostet 10.000 Euro - ist durch Spenden zusammengekommen. Bei der aktuellen Spendenaktion, bei der ein Euro einen Kilometer auf der 9.000 Kilometer langen Reise symbolisiert, steht der Tierpark gerade kurz vor Minsk - bei rund 7.000 Euro. Bauer ist zuversichtlich, dass der Rest rechtzeitig zusammenkommt.

Von seiner Reise will er von unterwegs berichten, Bilder und kurze Texte schicken. Denn ein Abenteuer bleibt sie, die Reise nach Sibirien.