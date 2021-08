Dessauer THW hilft im Katastrophengebiet - Mit Spezialbagger in die Eifel ausgerückt

Dessau-Rosslau/MZ - Der Einsatzbefehl kam am späten Sonntagabend - zunächst mündlich und am Tag darauf dann schriftlich. In der Folge wurden am Montag die Koffer gepackt. Gegen Mittag ging es los. Mitglieder der Fachgruppe „Räumen“ des Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes (THW) fahren vom Hof der Alten Landebahn in Dessau. Ihr Ziel ist das nordrhein-westfälische Schleiden. Etwa 500 Kilometer liegen zwischen beiden Orten.

Der Ortsverband Dessau des Technischen Hilfswerk unterstützt ab Dienstag für sieben Tage die Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet im Kreis Euskirchen. Nachdem vor wenigen Wochen heftige Starkregenfälle und Sturzfluten die Infrastruktur in Städten und Gemeinden an Mosel und Ahr schwer schädigten und Häuser überschwemmt und teilweise schwer zerstört wurden, sind nun auch schwere Technik und Manpower aus Dessau-Roßlau gefragt.

Am Montagvormittag wurde deshalb ein Lkw mit allem möglichen Material beladen. Die Helfer luden auf, was theoretisch benötigt werden könnte. Neben ihrem schweren Räumgerät sind es vor allem Zusatzteile für den Bagger: Eine Betonschere zum Brechen, zum Beispiel von maroden Brückenteilen, findet ebenso Platz auf dem Tieflader wie ein Sortiergreifer, Meißel oder die Baggerschaufel.

„Wir wissen noch nicht, wo genau unsere Helfer in Schleiden eingesetzt werden und was sie dort zu tun haben“, erklärte THW-Zugführer Jan Krüger. Klar sei aber, dass im Katastrophengebiet viele Arbeiten anstehen. Mit dem Dessauer Spezialbagger könnten sowohl Flussläufe von Geröll befreit als auch Arbeiten zum Aufbau der Infrastruktur geleistet werden. Krüger erinnerte daran, dass nach dem Starkregen unter anderem Wasser- und Abwasserleitungen zerstört wurden. Ob die Dessauer Unterstützung nur sieben Tage benötigt wird? Der Einsatzbefehl lässt eine Option der Verlängerung noch offen.

Vier Helfer - zwei haben ihren Jahresurlaub unterbrochen, zwei wurden vom Arbeitgeber freigestellt - werden den Einsatz absolvieren. Zwei weitere haben den Transport bis Euskirchen begleitet.