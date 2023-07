Sanierung in Dessau-Roßlau

Das Palais in der Zeit des Sanierungsbeginns vor drei Jahren.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlau muss für laufende Bauprojekte tiefer ins Portemonnaie greifen, als ursprünglich gedacht. Das trifft zum wiederholten Mal auch für die Sanierung des Palais Dietrich in der Zerbster Straße zu. Seit mehreren Jahren wird das Palais, Sitz der Wissenschaftlichen Bibliothek Dessau, saniert. Die dafür erforderlichen Kosten werden sich den Angaben aus dem Rathaus zufolge von 6, 9 auf 7,8 Millionen Euro für den ersten bis dritten Bauabschnitt erhöhen. Dem erforderlich gewordenen „Nachschlag“ in Höhe von rund 880.000 Euro aus dem städtischen Haushalt stimmten die Stadträte in dieser Woche auf ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause mehrheitlich zu.