Kleine Sensation „Dessauer Silber“ ist heimgekehrt - Land kauft Tafelleuchter und Henkelkanne für das Schloss Wörlitz

Acht seltene Objekte aus „Dessauer Silber“ ergänzen ab sofort die Ausstellung im Wörlitzer Schloss. Sie gehörten einst zum Besitz von Christiane Amalie von Anhalt-Dessau (1774-1846). Was die Stücke so besonders macht. Was über deren Geschichte bekannt ist.