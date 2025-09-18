Die Dessauer Schauspielerin Alexandra Gottschlich war in dem Eröffnungsfilm „La Grazia“ der Filmfestspiele von Venedig zu sehen. Welche Eindrücke sie von dort mitgenommen hat.

Dessau/Venedig/MZ. - Natürlich stelle man sich als Schauspielerin vor, wie es ist, mit großen Regisseuren zusammenzuarbeiten, sagt die Dessauer Schauspielerin Alexandra Gottschlich. Trotzdem hätte sie niemals gedacht, dass es möglich sei, für einen Film des oscarprämierten Regisseurs Paolo Sorrentino vor der Kamera zu stehen. Doch dieser Traum ist jetzt wahr geworden. Denn in seinem neuesten Film „La Grazia“ spielt Gottschlich die Nebenrolle einer litauischen Botschafterin. „La Grazia“ wurde bei den 82. Filmfestspielen von Venedig als Eröffnungsfilm am 27. August erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert.