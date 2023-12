Die Jugendliche verließ am Samstagnachmittag ihr Zuhause und wird seitdem vermisst. Fahdungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg.

Fahndung der Polizei in Desau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlau wird seit Samstag, 2. Dezember eine 15-Jährige vermisst. Die Polizei sucht seit den frühen Morgenstunden des Sonntags nach Kim Dettke. Das Mädchen verließ am Samstag gegen 13.30 Uhr ihr häusliches Umfeld und ist seitdem unbekannten Aufenthalts, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Dessau. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg.