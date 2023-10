Bei einer zweiwöchigen Kontrollaktion wurde nur in 5,8 Prozent der Biotonnen verbotenes Plastik und Glas gefunden. Trotzdem ist das noch zu viel. Wo besonders viele Müllsünder wohnen.

Dessauer oft vorbildlich bei Mülltrennung - Nur wenig Beanstandungen in Biotonnen

Im September kontrollierten Müllmänner und Umweltdetektive die Biotonnen in Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Vermeintlich kompostierbare Plastiktüten, Glasscherben oder sogar Hausmüll: Nicht immer gehört das, was in Biotonnen landet, auch wirklich dort hinein. Deutschlandweit haben Abfallbetriebe deshalb im September hunderttausende grüne oder braune Tonnen auf ihren Inhalt kontrolliert - auch in Dessau-Roßlau.