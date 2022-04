Dessauer Oberstleutnant zum Russland-Konflikt: „Die Präsenz im Baltikum ist das Preisschild der Nato“

Dessau-Roßlau/MZ - Ein Fest in einer kleinen Stadt im Norden Litauens. 2017. Menschen schlendern über einen Platz, es herrscht Feierlaune. Auch die Nato präsentiert sich hier mit Lastwagen und Panzern. Rund 1.000 Soldaten des Militärbündnisses sind im ehemaligen Sowjetstaat stationiert - als Gegengewicht zur russischen Militärpräsenz im Osten. Als einziger Bundeswehrsoldat steht Roland Bösker am Infostand. Ein Litauer kommt auf den Dessauer zu. Es sei toll, dass das „große Deutschland“ auf das „kleine Litauen“ aufpasse, beginnt er. Deutschland? Bösker deutet auf seine Kameraden beim Fuhrpark: Es seien auch norwegische Soldaten da, ein Schwertransporter aus den Niederlanden mit Belgiern am Steuer, Franzosen, Kroaten, ja sogar Isländer, erklärt der heute 52-Jährige. Dem Litauer schießen Tränen in die Augen. „Europa passt auf uns auf“, presst er hervor. „Solche Solidarität haben wir noch nie erlebt.“