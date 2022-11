Dessauer Museen reagieren auf Attacken von radikalen Klimaschützern auf Bilder

Dessau-Roßlau/MZ - Der Protest von Klimaschützern gegen Öl- und Gasförderung, Verbrennungsmotoren und gegen alles was aus Sicht der „Aktivisten“ klimaschädlich ist, wird immer radikaler. Extreme Klimaschützer kleben sich inzwischen an Straßen fest und greifen Ausstellungsstücke - oft Bilder - in Museen an.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.