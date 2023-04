Während des laufenden Semesters werden in der Dessauer Mensa der Hochschule Anhalt täglich 300 bis 400 Gerichte verkauft. Was auf dem Teller landet.

Dessau/MZ - Die Studenten in Sachsen-Anhalt gehen wieder in die Mensa. Darüber berichtete die MZ am 15. März. Nach den schwierigen Jahren der Pandemie steigen die Verkaufzahlen nun wieder, teilte das Studentenwerk Halle mit. Dabei fällt auf, dass die Wahl immer häufiger auf fleischlose Gerichte fällt.