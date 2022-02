Dessauer Lehrer bangen um Kiewer Partnerschule - 1.450 Euro bei Friedensgebiet gesammelt

Dessau/MZ - Bei dem Friedensgebet an der Dessauer Friedensglocke sind am Freitagabend mehr als 1.450 Euro für die Menschen der vom Krieg betroffenen Ukraine gesammelt worden. Diese Spende soll über die Diakonie Katastrophenhilfe den Weg in die Ukraine finden, sagte die Dessauer Kreisoberpfarrerin Annegret Friedrich-Berenbruch. Spender waren die rund 250 Dessauer, die dem Aufruf der Initiative Gelebte Demokratie gefolgt waren zur Mahnwache und zum Friedensgebet.

Während der Gedenkveranstaltung berichteten unter anderem Benedict Kraft und Silke Beuther vom Dessauer Liboroius-Gymnasium über ihre Schulpartnerschaft und darüber, wie in diesen Kriegstagen die Gedanken bei ihren Freunde sind, die sie möglichst in Sicherheit wissen möchten.

Das Libo unterhält seit 2006 eine Schulpartnerschaft mit dem Licej N° 315 in Kiew, der Hauptstadt des Landes. Bis zur Pandemie 2019 gab es regelmäßig Schülergruppen, die in Dessau zu Gast waren oder nach Kiew reisten.

Silke Beuther steht mit einer Kollegin und Freundin in Kontakt, die sich und ihre Familie nahe der polnischen Grenze in Sicherheit bringen konnte. Benedict Kraft, Russisch-Lehrer und gleichzeitig Schulleiter im Gymnasium, erzählt, dass vereinzelt Lehrer am Lyzeum in Kiew noch Fernunterricht geben würden.

Inzwischen, so bestätigte Kraft, habe das Liborius-Gymnasium eine erste Anfrage erhalten, ob die Schule künftig eine junge Ukrainerin unterrichten könnte. Der Kontakt habe seinen Ursprung in der Partnerschaft beider Gymnasien. Die Jugendliche soll voraussichtlich bei den Angehörigen einer ehemaligen Schülerin des Dessauer Gymnasiums unterkommen.