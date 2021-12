Dessauer Landhaus lädt rund um den dritten Advent zum „Winterzauber“

Dessau/MZ - Zum dritten Adventwochenende wird es weihnachtlich im Garten am Dessauer Landhaus. Das Team lädt ab dem heutigen Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag zu einem besonderen „Winterzauber“ ein. Für die kleinen Gäste hat sich der Weihnachtsmann zur Sprechstunde angekündigt. Am Samstag und Sonntag ab jeweils 17 Uhr nimmt er auch noch Wunschzettel entgegen. Gegen 17.30 Uhr gibt es Geschichten am Lagerfeuer.

Musikalische Darbietungen untermalen die weihnachtlichen Nachmittage. Feuerstellen sorgen für Wärme und heimelige Atmosphäre. Glühwein und Grillwürste kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste. Der Winterzauber wird auch am vierten Adventwochenende, Freitag bis Sonntag, jeweils ab 17 Uhr, zu erleben sein. Die Veranstaltung findet im Freien statt.

Der Veranstalter hat die Fragen der MZ zu den geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie möglichen Testpflichten für Besucher auch auf mehrmalige Nachfrage nicht beantwortet.