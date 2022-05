Dessauer Kunst kommt in gute Hände

Der Kulturbund trennt sich von seinem Eigentum. 26 Bilder und Grafiken gehören jetzt dem Museum für Stadtgeschichte. Weshalb die Bilder für die Stadt so wertvoll sind.

Dessau/MZ - Sie sehen erleichtert aus, denn Elke Arndt und Christian Kluge, Geschäftsführerin und Vorsitzender des Dessauer Kulturbundes, setzen gerade um, was ihr Vorstand im November vorigen Jahres einmütig und schweren Herzens beschlossen hatte. Die beiden sitzen in dieser Woche an einem Tisch im Dessauer Stadtgeschichtsmuseum und unterzeichnen einen Vertrag - zugunsten von Dessau-Roßlau.