Dessau/MZ. - Ruhig war es am Mittwochmittag im Aufenthaltsraum der Dessauer Obdachlosenunterkunft im Rosenhof. Und das war durchaus ein gutes Zeichen. Genüsslich machten sich acht Bewohner der Einrichtung über ihre Teller her, denn das, was da auf den Tisch kam, ist für die Männer in einer schwierigen Lebenslage alles andere als alltäglich. Knusprig gebratene Ente, Rot- oder Grünkohl und Kartoffeln wurden in Anbetracht des nahenden Weihnachtsfestes serviert. „Lecker. So etwas gibt’s nicht oft. Eigentlich nur Weihnachten“, sagte ein Bewohner. „Grünkohl mache ich mir in der Weihnachtszeit ab und zu, aber keine Ente“, sagte ein anderer.