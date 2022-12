Dessauer Kreishandwerksmeister schreibt an den Papst - Brief bei fragwürdigem Verein

Bislang fiel der Dessauer Kreishandwerksmeister Karl Krökel durch Beiträge auf, die Russland-Sanktionen kritisierte und ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine forderte. Nun sorgen sich der Handwerker und die anderen Unterzeichner eines Briefes um einen drohenden Atomkrieg.

Papst Franziskus hat einen Brief aus Dessau erhalten.

Dessau/Rom/MZ - Dessau-Roßlaus Kreishandwerksmeister Karl Krökel zieht alle Register, um Frieden zwischen der Ukraine und Russland, das sein Nachbarland im Februar überfallen hat, zu stiften. Der Kopf hinter der Gruppierung „Handwerker für den Frieden“, der in der Vergangenheit den russischen Angriff immer wieder relativierte und ein Ende der Sanktionen gegen Russland forderte, hat nun gemeinsam mit anderen Unterzeichnern einen offenen Brief an Papst Franziskus geschrieben.