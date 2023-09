Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ - Es ist schon paradox: Wenn Parkgebühren oder die Kugel Eis um zehn Cent teurer werden, sorgt das in der Bevölkerung für mehr Grummeln, als wenn im Stadthaushalt ein Loch von mehreren Millionen Euro klafft. Aber Kosten, die die Bevölkerung direkt betreffen, werden eben eher wahrgenommen als Beträge in der fernen Kämmerei – und mögen sie noch so groß sein. Auch in Dessau-Roßlau war das so – bis Mitte dieses Monats.