Dessauer ist am Mittwoch als Außenseiter bei der Darts-WM in London dabei

London/dpa/MZ - Bei der Protzerei kennt Gerwyn Price keine Grenzen. Der muskelbepackte Waliser ist schon ganz oben angekommen, doch das reicht Price nicht. „Gebt mir noch zwei oder drei Jahre mehr, dann werde ich noch viel dominanter sein. Auch wenn ich jetzt schon Weltmeister und Ranglistenerster bin“, sagte Price, der als Quereinsteiger vom Rugby an die Darts-Scheibe kam und vor dem WM-Beginn an diesem Mittwoch (20 Uhr/Sport1 und DAZN) als Topfavorit auf ein Preisgeld von 500.000 Pfund (585.000 Euro) und die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy gilt.

Deutschland muss bislang auf den Durchbruch beim wichtigsten Turnier des Jahres warten. Wird es dieses Jahr anders? Vier Teilnehmer schafften es, sich für den Saison-Höhepunkt und das Feld von 96 Startern zu qualifizieren. Darunter mit Florian Hempel (31) ein Dessauer, der für den DHRV einst in der zweiten Bundesliga Handball gespielt hat und mittlerweile in Köln lebt. Hempel hatte das Pech, gleich in der ersten Runde gegen Kumpel und Trainingspartner Martin Schindler ausgelost zu werden. „Ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Im ersten Moment hätte ich gerne mein iPad, auf dem ich es gesehen habe, gegen die Wand geworfen“, sagte Hempel in einem Interview bei Sport1. „Jetzt, mit etwas Abstand, ist es keine tolle Auslosung, weder für Martin, noch für mich, noch für das deutsche Darts. Glücklich bin ich nicht.“

„Ich würde mich freuen, wenn ich das Spiel für mich entscheiden könnte“

Doch Hempel stellt sich der Herausforderung. „Ich würde mich freuen, wenn ich das Spiel für mich entscheiden könnte.“ Aber: „In erster Linie freue ich mich auf die Stimmung und auf die größte Bühne im Darts. Ich hoffe, dass wir beide da oben befreit aufspielen können“, sagte er - ohne schon einen Gedanken an Runde zwei zu verschwenden. Dort wartet mit dem Belgier Dimitri van den Bergh die Nummer fünf der Welt auf den Sieger des Duells.

Bekanntester Deutscher im Feld ist Gabriel Clemens. Er bezwang im Vorjahr Titelverteidiger Wright und schied als erster deutscher Achtelfinal-Teilnehmer in einem Krimi gegen den Polen Krzysztof Ratajski aus. Besonders im Fokus stehen dürfte Fabian Schmutzler, der mit 16 Jahren als zweitjüngster Spieler der WM-Geschichte an den Start geht.

Der Schotte Gerwin Price geht als Favorit in die Meisterschaft

Hempel hat unterdessen seinen Turnierfavoriten erwählt: „Mein Favorit ist Michael van Gerwen, er muss jetzt mal gewinnen. Ich habe bisher in jedem Turnier gesagt, dass er gewinnt, das hat leider in diesem Jahr nicht funktioniert“, sagte er. Denn da ist immer noch Price.

Der Waliser Gerwyn Price ist der Favorit. (Foto: Imago/Newton)

Price gegen alle! So lautet das Motto, wenn vor vollen Rängen und Partykulisse der Wahnsinn in den Londoner Alexandra Palace zurückkehrt. Der Schotte Peter Wright, im vergangenen Jahr als grüner Weihnachtsgrinch verkleidet, und der langjährige Primus Michael van Gerwen aus den Niederlanden gelten als härteste Widersacher. „Ich mache mir keine Sorgen über Michael, über Peter oder über irgendjemanden. Ich versuche einfach, gut Darts zu spielen und wenn das gelingt, gewinne ich 95 Prozent der Spiele“, sagte Price. Van Gerwen lässt solche Attacken nicht unkommentiert. „Wenn ich mein A-Game spiele, kann mir niemand gefährlich werden“, sagte der Niederländer dem Fachportal „Checkout“.

Price könnte es mit Fallon Sherrock, der besten Darts-Frau, zu tun bekommen

Für den Weltverband PDC und die Organisatoren ist Price ein Glücksfall. Mit seiner markanten Erscheinung und dem selbstherrlichen Auftreten polarisiert der 36-Jährige, auf der Bühne heizt der Muskelprotz die mitunter als Krokodil, Banane oder Super Mario verkleideten Fans mit seinen lauten und schrillen Schreien gerne an. Häufig wird Price ausgepfiffen. „Ich hoffe, dass ich zumindest den Respekt bekomme, den ich verdiene“, sagte Price bei Sky Sports. Noch weit bevor „The Iceman“, wie Price genannt wird, im Finale am 3. Januar auf Paradiesvogel Wright oder den früheren Fliesenleger van Gerwen treffen könnte, lauert in Runde drei eine besonders heikle Partie.

Price könnte es mit Fallon Sherrock, der besten Darts-Frau, zu tun bekommen. Die 27 Jahre alte Engländerin ist es aber leid, auf diese Rolle reduziert zu werden. „Ich bin eine professionelle Darts-Spielerin und keine Kuriosität. Letztendlich nehme ich an Darts-Veranstaltungen teil, die für alle offen sind und nicht als Frau in einem Männer-Event“, sagte Sherrock. Vor zwei Jahren hatte sie die dritte Runde erreicht.