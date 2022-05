Dessauer Innenstadt: In die leeren Verkaufsräume der Ratsgasse 5 soll wieder Leben einziehen

Die DWG hat mit der Sanierung der Ratsgasse 5 begonnen. Die Entkernungsarbeiten sind abgeschlossen. Was nun folgt und wer dann einziehen wird.

DWG-Chef Marco Schubert präsentiert die entkernten Räume von ehemals Sport-Boyke in der Ratsgasse.

Dessau/MZ - Es tut sich was im einstigen Sportgeschäft in der Ratsgasse 5. Schaut man durch die Schaufenster, so blickt man auf einen großen, leeren Raum. „Wir haben Mitte Januar mit den Entkernungsarbeiten begonnen, die sind abgeschlossen“, erläutert Marco Schubert, amtierender Geschäftsführer der DWG. Stehen geblieben sind lediglich die tragenden Wände.