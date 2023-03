Lichtdesigner Lukas Hippe von der Dessauer Firma Hodam Produktion hat bei der Verfilmung des oscarnominierten Films „Bardo“ mitgewirkt und ihn mit ins rechte Licht gesetzt. Nun war er in Los Angeles bei der Vergabe der Oscars hautnah dabei. Was er dort erlebt hat.

Dessauer in Los Angeles - So erlebte Lichtdesigner Lukas Hippe die große Oscar-Nacht

Dessau/Los Angeles/MZ - „Verrückt“, „eindrucksvoll“, „aufregend“ sprudelt es aus Lukas Hippe heraus. So richtig kann er das alles gar nicht in Worte fassen. Der Dessauer ist in Los Angeles. Am Sonntag hat er die 95. Verleihung der Oscars im Dolby Theater hautnah miterlebt. Zuvor ist er über den roten – pardon champagnerfarbenen – Teppich gelaufen.