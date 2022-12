Zuletzt nur noch 20 Impfungen täglich Dessauer Impfzentrum ist abgebaut - Nachfrage war immer mehr zurückgegangen

Fast unbemerkt ist am Dienstag das Impfzentrum in der Cafeteria der Berufsschule in Dessau-Roßlau abgebaut worden. Die Nachfrage war niedrig. Ohnehin ist Corona gerade nicht die größte Sorge der Ärzte.