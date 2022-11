Seit 30 Jahren humanitäre Hilfe Dessauer Hilfe für Kinder aus Tschernobyl - Krieg Russlands zerstört Traum von Ferien

Vor 30 Jahren hat Ljuba Schmidt in Dessau den Verein „Hilfe für Tschernobylkinder in Brjansk“ gegründet, um Waisenhäuser und Krankenhäuser zu unterstützen. Die Arbeit aber wird immer schwieriger. Was in den drei Jahrzehnten geleistet wurde und was der Verein noch vorhat.