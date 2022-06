Dessauer Heime fürchten Personalnot wegen der Impfpflicht

Ab März 2022 dürfen ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen nicht mehr am Patienten arbeiten. Mancherorts fiele jeder dritte Beschäftige weg. Doch es gibt auch Heime, in denen 100 Prozent der Angestellten geimpft sind. Sie schauen entspannt auf den Stichtag.

Dessau-Rosslau/MZ - Wer ab dem Frühjahr des kommenden Jahres in einer medizinischen Einrichtung arbeiten will, kann das nur tun, wenn er vollständig gegen Covid-19 geimpft ist. So haben es Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche beschlossen. Die Impfpflicht in Altersheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern tritt ab dem 16. März in Kraft, damit bislang Ungeimpfte noch genug Zeit haben, sich immunisieren zu lassen.