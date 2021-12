Dessauer Fotograf zeigt in neuem Buch die schönsten Seiten des Gartenreichs

Das Gartenreich passt in ein Buch. 200 schöne Fotos von Parks und Landschaften zeigt Sebastian Kaps in seinem neuen Bildband.

Dessau/MZ - Er hat sich einen Traum erfüllt. Dieser liegt vor ihm - es geht um ein Buch mit mehr als 200 Seiten. Lange schon erträumte sich der Dessauer Landschaftsfotograf Sebastian Kaps ein Buch vom Gartenreich, bei dem er nicht nur die Fotos beisteuert, sondern auch entscheidet, welche Texte erscheinen, wie viele Worte gesagt werden müssen und wie viele Bilder hineingehören. Dieses Buch trägt den wenig überraschenden Titel „Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich“. Es gibt wenige Worte und viele beeindruckende Landschaftsaufnahmen. Der Bildband ist in einer Auflage von 1.000 Stück erschienen.

Pünktlich vor Weihnachten liegt ein neues Buch über die Parks und bezaubernden Landschaften im Dessau-Wörlitzer Gartenreich vor. Dessen Autor findet, für Kenner und Liebhaber des hiesigen Unesco-Welterbes sei das ein wunderbareres Weihnachtsgeschenk. Denn alle Perlen (Parks) des Gartenreichs hat er auf eine Kette gefädelt. Kein einziger Landschaftspark wurde vergessen. Zu sehen sind sie im Frühlingskleid, bei schönster Sommermorgenröte, mit buntem Herbstlaub oder als romantische Winterlandschaft.

Dem neuen Gartenreich-Buch waren viele andere Bildbände vorausgegangen

Wer Kaps kennt und seine Fotos ansieht, der ahnt es schon, des handelt sich um einen Menschen mit einem Faible für Dramatik. Gutes Wetter findet der Fotograf langweilig. Bauchige Wolken, Nieselregen, Schnee oder Nebel, die „blauen Stunden“ des Tages sind seine „Regieassistenten“. Sprich, wer Kaps in einem der Landschaftsparks bei der Arbeit begegnen will, der sollte entweder ganz früh aufstehen oder spät zu Bett gehen.

Dem neuen Gartenreich-Buch, bei dem übrigens auch jedes einzelne Bild für sich alleine stehen könnte, waren viele andere Bildbände vorausgegangen. Kaps bescherte der Reformation ein Buch, die Straße der Romanik setzte er ebenso in Szene wie die Städte Wittenberg, Leipzig oder Dessau. Seit 13 Jahren bringt er einen eigenen Gartenreichkalender heraus, der viele Freunde hat. Kaps kennt sich auch in Industriefotografie bestens aus, er ist darüber hinaus für seine Fotoworkshops in einigen Gegenden Europas regelmäßig unterwegs. Die meisten Fotos aber entstanden unmittelbar vor seiner Haustür.

Den Kühnauer Park findet er ebenso imposant wie den Leiner Berg oder den Dessauer Tiergarten

Wobei er sich nur schwer entscheiden kann, wo genau dort sein Lieblingsplatz liegt. Den Kühnauer Park findet er ebenso imposant wie den Leiner Berg oder den Dessauer Tiergarten mit seinen über 200 Jahre alten Eichenbäumen. „Man sieht hier kaum Menschen, kann die Ruhe genießen“, schildert Kaps und wundert sich andererseits, dass manche den Tiergarten mit dem Tierpark verwechseln.

Dieser Tiergarten mit den mächtigen Eichen gehört übrigens zu den Orten, die Kaps gerne mit Teilnehmern seiner Fotografie-Workshops aufsucht. Der Dessauer ist mittlerweile deutschlandweit einer der größten Anbieter von Foto-Workshops für Landschaftsfotografie. Regelmäßig reist er mit Hobby-Fotografen durch Deutschland, auch durchs Gartenreich, und zu den wildesten Orten Europas: unter anderem nach Schottland oder zu den Färöer Inseln. 2022 gehts auch nach Madeira.

Den Bildband gibt es bei S. Kaps, Gropiusalllee 78, Tel. 0152/27123495; oder bei Thalia. Infos: www.photoworkshops-photoreisen.de