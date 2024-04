Eine Firma aus dem Dessauer Waggonbaugelände ist auf Betrüger hereingefallen und hat so etwa 50.000 Euro eingebüßt.

Dessauer Firma bestellt Pumpen in Großbritannien - 50.000 Euro an Betrüger verloren

Die Firma in Großbritannien bestreitet den Zahlungseingang.

Dessau/MZ. - Eine Firma aus dem Dessauer Waggonbaugelände ist auf Betrüger hereingefallen und hat so etwa 50.000 Euro eingebüßt. Eine entsprechende Anzeige hat der Geschäftsführer am Montag 08. April 2024 im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Nach seinen Angaben hatte die Firma am 4. Dezember 2023 Kreiselpumpen im Wert von knapp 50.000 Euro bei einer Firma in Großbritannien geordert. Der Bestellschein sowie eine Bestellbestätigung wurden von der Firma zugeschickt. Am 8. Dezember 2023 bestätigte die Hausbank dem Unternehmen, dass die genannte Summe vom Empfänger erhalten wurde. Die englische Firma bestreitet den Geldeingang jedoch bis zum heutigen Tag.

Eine Recherche im Internet durch die Dessauer Firma ergab letztendlich, dass es sich um eine betrügerische Vorgehensweise der britischen Firma handelt, bei welchen gefälschte Pumpenbestellungen angeboten, aber nie geliefert werden.