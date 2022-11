Dessauer Feuerwehrmann wird Stellvertreter im Landesfeuerwehrverband

Der pensionierte Staatsanwalt ist immer noch im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr. Nun hat er im Landesverband eine wichtige Position übernommen. Was ihn jetzt erwartet.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus ehemaliger Stadtwehrleiter Olaf Braun ist an die zweithöchste Stelle des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt aufgestiegen. Auf der Delegiertenversammlung in der Landesfeuerwehrschule Heyrothsberge wurde der 66-Jährige am Wochenende einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden und ständigen Abwesenheitsvertreter gewählt. Gegenkandidaten gab es nach Aussage Brauns nicht.