Dessauer Feuerwehren rücken aus - Im Kleinkühnauer Wald brennt ein Holzstapel

Dessau/MZ - - Ein Feueralarm hat am Sonntagvormittag die vormittägliche Ruhe in Dessau durchbrochen. In einem Waldstück in Kleinkühnau brannte ein großer Holzstapel.

Zum Löschen rückten insgesamt 42 Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Alten, Kochstedt und Kühnau aus. Das THW aus dessau kam mit einem Bagger an den Brandort, um den brennenden Holzstapel auseinander zu ziehen und damit verborgene Glutnester freizulegen.

Das THW ist am Einsatzort eingetroffen. (Foto: Ruttke)

Nach ersten Schätzungen liegt der Holzschaden bei rund 6.000 Euro. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (syk)