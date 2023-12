Dessauer Feuerwehren löschen Kellerbrand in Törtener Straße

Feuerwehreinsatz in Dessau

Feuerwehreinsatz am Freitagabend, 29.. Dezember, in der Törtener Straße von Dessau.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlauer Feuerwehren haben am Freitagabend einen Kellerbrand in der Törtener Straße im Stadtteil Mitte/Süd gelöscht. Wie die Berufsfeuerwehr berichtete, war das Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 21.28 Uhr alarmiert. Bei Ankunft der Helfer konnte vor dem Brandobjekt eine Verrauchung im gesamten Straßenbereich festgestellt werden. Weiterhin war ein Feuerschein aus einem Kellerfenster neben der Hauseingangstür zu sehen.