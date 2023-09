Ursache des Feuers ist bislang unklar. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Brandwort wurde an das Dessauer Polizeirevier übergeben.

In der Nähe des Räucherturms hat die Feuerwehr am Dienstag einen Dachstuhlbrand gelöscht.

