Die Hochwassersituiation an Elbe und Mulde in Dessau-Roßlau fordert den Rettunsgkräften weiterhin viel ab. Für die Mulde zeichnet sich eine Entspannung ab, die Elbe steigt aber weiter.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Feuerwehr ist auch am Mittwoch wegen des Hochwassers an Mulde und Elbe im Einsatz gewesen und hat Menschen sowie Tiere in Sicherheit bringen müssen.

45 Schafe vom Wasser eingeschlossen

Wie die Stadt am Mittwochvormittag mitteilte, ging die Meldung ein, dass nahe der B 184, Richtung Dessau, Am Fährsee, 45 Schafe vom Wasser eingeschlossen sind. Hier wurde die Feuerwehr Roßlau alarmiert, um die Vierbeiner in Sicherheit zu bringen. Zeitgleich lief ein Einsatz am Forsthaus Leiner Berg, wo drei Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden mussten. Was die drei dort machten und wie es ihnen geht, blieb zunächst unklar.

Der Pegel der Elbe wird noch weiter steigen. Foto: Thomas Ruttke

Unterdessen hat die Mulde wohl ihren Höhepunkt mit 5,21 Metern am Mittwochvormittag erreicht. Damit gilt die Alarmstufe 3 für den Fluss. Die Wasserwehren Törten, Sollnitz/Kleutsch, Mildensee, Waldersee, Dessau-Nord führen in ihren Zuständigkeiten regelmäßige Kontrollen der Hochwasserschutzanlagen durch. Die gute Nachricht: An den Oberläufen der Mulde fallen die Pegel langsam wieder, so dass auch in Dessau-Roßlau zumindest nicht mit einer Verschlechterung der Situation zu rechnen ist.

Alarmstufe 3 wird bald ausgerufen

Kritischer sieht es an den Ufern der Elbe aus. Dort gilt zwar weiterhin die Alarmstufe 1. Der Wasserstand in Dessau-Roßlau lag am Mittwoch um 9 Uhr bei 5,48 Meter. An den Oberläufen steigen die Wasserstände jedoch weiter, so dass auch für Dessau-Roßlau von steigenden Pegeln ausgegangen wird. Am Freitag, dem 29. Dezember soll der Wasserstand mindestens 5,75 Meter betragen. Damit würde auch in diesem Bereich die Alarmstufe 3 erreicht.

Der Katastrophenschutzstab, der am Mittwoch tagte, geht derzeit nicht davon aus, dass an Elbe oder Mulde in Dessau-Roßlau die Alarmstufe 4 erreicht wird. Dennoch beobachten die Verantwortlichen die Situation regelmäßig und entscheiden über zu treffende Maßnahmen.