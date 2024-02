Mit Hilfe von Fördermitteln will der Verein „Triebwagenmuseum Dessau“ eine ehemalige Waggonbau-Halle sanieren. Zur Buga 2035 könnten dort Pflanzen ausgestellt und historische Schienenfahrzeuge besichtigt werden.

Das Dach ist alt und einsturzgefährdet. Am Ostgiebel begann die Reparatur.

Dessau/MZ. - Noch ist es kalt in der riesigen Industriehalle, die so groß und um die Ecke angeordnet ist, dass Besucher sich nicht sofort einen Überblick über das ganze Gebäude verschaffen können. Durch Löcher im Dach und zerbrochene Fensterscheiben fällt Licht auf alte Maschinen, Werkbänke, Ersatzteile und allerhand Eisenbahn-Ersatzteile. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Hallensanierung, es wird noch viel passieren müssen“, sagt Thomas Speich, der Vorsitzende des Vereins „Triebwagenmuseum Dessau“.