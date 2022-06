Dessauer DRK sucht einen Glücksrad-Bauer für das Ahrtal - Verein für kranke Kinder hat alles verloren

Dessau/Bad Neuenahr/MZ - Die 7.000 Euro, die Dessau-Roßlauer in den vergangenen Wochen beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) für die Flutopfer im Ahrtal gespendet haben, sind an ihrem Bestimmungsort angekommen. DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Zaizek überbrachte in der vergangenen Woche einen Spendenscheck an den von der Flut schwer betroffenen Verein „Bunter Kreis Rheinland“ aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, der sich um die Familien schwer erkrankter und behinderter Kinder kümmert.

