  4. Diskussionen um Sicherheitskonzept: Dessauer City-Run begann im September mit einer Stunde Verspätung - Polizei weist Schuld von sich

Groß war der Frust bei den Veranstaltern, als der Dessauer City-Run im September mit Verzögerung begann. Schuld sei die Polizei, die den Start aus Sicherheitsgründen verwehrt habe, sagten die Organisatoren damals. Doch die Polizei widerspricht nun dieser Darstellung.

Von Oliver Müller-Lorey 14.11.2025, 14:00
Mit einer Stunde Verspätung startete der City Run in diesem Jahr. Wer Schuld daran trägt, ist Teil der Diskussion. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - In der Diskussion um das Sicherheitskonzept und die einstündige Verspätung des Dessauer Cityruns am 14. September widerspricht das Innenministerium der Darstellung der Veranstalter. Am Morgen des Sportevents in der Dessauer Innenstadt hatte es kurz vor dem Start Diskussionen um die Absperrung gegeben.