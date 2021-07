Dessauer Biologe im Corona-Stress - Rückkehr in Heimatstadt scheitert - Klage gegen Museumschefauswahl

Dessau/MZ - In letzter Zeit ist Hendrik Freitag häufiger in Europa unterwegs. Der Dessauer, der auf den Philippinen als Assoziierter Professor an der Ateneo de Manila Universität arbeitet, verspürt die Auswirkungen von Corona auch dort. „Ich wäre in Manila gefangen“, erzählt der Biologe, dass es zum einen restriktivere Ausgangsbeschränkungen als in Deutschland gibt, zum anderen die Forschungsmöglichkeiten begrenzt sind und Lehrveranstaltungen nur online gehalten werden können. Vor Ort zu sein braucht er dazu nicht. „Es besteht keine Eile“, erzählt der 47-Jährige, der derzeit in Dessau ist und sich auch gewünscht hätte, in seiner Heimatstadt wieder beruflich Fuß zu fassen.

Freitag hatte sich um die Stelle des Leiters des künftigen Museumscampus beworben - ein Verbund des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte und des Stadtgeschichtsmuseums. Zwar kam er in die engere Auswahl, den Zuschlag erhielt er nicht. „Ich habe Zweifel, dass das Bewerbungsverfahren nach den üblichen Prinzipien und Verfahrensweisen ablief“, sagt er enttäuscht und will das Ergebnis gerichtlich überprüfen lassen.

Taxon-Expedition am Durmitor-Massiv in Montenegro (Foto: Panganthion)

In Freitags Augen hat der Museumscampus viel Für und Wider. „Ich sehe auch die Risiken bei dem Großprojekt.“ Der Wissenschaftler sorgt sich schon seit Jahren, dass dem Museum und seiner naturwissenschaftlichen Sammlungen nicht die Bedeutung zugemessen werde, die sie verdienten. „Man müsste deutlich mehr investieren, auch in die Außendarstellung des Museums“, sagt der Biologe, der mehrfach mit Studentengruppen aus Asien im Haus an der Dessauer Museumskreuzung war. Auch vor wenigen Tagen war er mit Gästen - Studienkollegen und Mitarbeitern des Wiener Stadtgeschichtsmuseums - unterwegs, um ihnen seine Heimatstadt nahe zu bringen.

Corona, erzählt der Biologe, habe vieles auch in seinem Forschungsfeld durcheinandergewirbelt. „Da leider alle Feldforschung in 2020 unmöglich war, konnten wir uns auch in meinem philippinischen Biodiversitätslabor verstärkt um die Publikation von Ergebnissen kümmern“, sagt er, dass er mit seinen Doktoranden in Zusammenarbeit mit Europäischen Partnern im vergangenen Jahr 46 neu entdeckte Arten publizieren konnte. 2019 waren es dagegen nur 15 neue Arten und 2018 fünf, die publiziert worden sind. „Ich bin in erster Linie Lehrkraft und wir sind kein reines Forschungslabor, sondern auch eine wissenschaftliche Sammlung“, erzählt er, dass die Entdeckung neuer Arten nicht das einzige Arbeitsfeld ist. Doch der 47-Jährige ist stolz, dass er eine führende Einrichtung der Biodiversitätsentdeckung und -sammlung auf den Philippinen etablieren konnte. „Meine Kontakte zu diversen Museen und Forschungseinrichtungen in Europa waren dabei sicher sehr hilfreich.“

Doch auch bei der Entdeckung einer bislang unbekannten Zwergmooskäferart in Europa, dem Dinarischen Zwergmooskäfer, war Freitag im vergangenen Jahr dabei, als er eine Expedition der Stiftung Taxon begleitete. Hier können Laien mit Wissenschaftlern auf Entdeckungsreise gehen. Und am Durmitor-Bergmassiv in Montenegro machte die Gruppe, der interessierte Kanadier ebenso angehörten wie Niederländer oder Südafrikaner, die Entdeckung: „Die neue Art interpretieren wir als ein Reliktvorkommen einer Vorläufer-Art, die in der Eiszeit lebte“, so Freitag.

Dinarischer Zwergmooskäfer (Foto: Freitag)

Ursprünglich geplante Fachtagungen hingegen konnten im vergangenen Jahr nicht stattfinden und sind auch für 2021 abgesagt. Auch eine Expedition, die in diesem Jahr nach Brunei führen sollte, wird coronabedingt wohl nicht durchgeführt werden können, erklärt Freitag, der gegenwärtig oft im Berliner Naturkundemuseum ist. Als freier Mitarbeiter könne er dort die Technik für seine Forschungen nutzen.

Zudem ist er seit 2020 Chefeditor der „Tijdschrift voor Entomologie“. „Der niederländische Titel ist nur traditionshalber“, erzählt der Dessauer zu der 1857 gegründeten Zeitschrift. Es handelt sich um ein internationales, englischsprachiges Fachblatt.