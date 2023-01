Deutschlands wichtigste Zeitschrift für das Feuerwehrwesen hat in einer Reportage die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau vorgestellt. In der aktuellen Ausgabe bekommen Leser auf elf Seiten spannende Informationen und Einblicke hinter die Kulissen.

Was für ein Bild! Von der Drehleiter aus wurde das Foto mit den Einsatzfahrzeugen und Kameraden der Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr für das Feuerwehr-Magazin aufgenommen. In dem Heft zu erscheinen, ist eine Ehre für die Feuerwehr. Sie wird überregional bekannt.

Dessau-Roßlau/MZ - Sage und schreibe 22.000 Feuerwehren - nicht etwa Feuerwehrleute - gibt es in Deutschland. Die meisten von ihnen sind Freiwillige Wehren, nur etwas mehr als 100 Wachen sind mit Berufsfeuerwehrleuten besetzt. Deutschlands größte Zeitschrift für das Löschwesen, das „Feuerwehr-Magazin“ porträtiert in seinem monatlich erscheinenden Heft stets eine dieser Wehren - in der aktuellen Februar-Ausgabe steht Dessau-Roßlau im Fokus. Reporter haben eine elfseitige Reportage über Mitglieder, Fahrzeuge, die Wachen und bisherige Einsätze verfasst. Unter Feuerwehrleuten deutschlandweit bekommt Dessau-Roßlau so eine riesige Aufmerksamkeit.