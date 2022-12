Dessauer Benefizkonzert für Tafel wird auf Frühjahr verschoben

Dessau/MZ - Seit vielen Jahren gehört es zur Tradition des Dessauer Weihnachtsmarktes: Das Benefizkonzert, das Heike und Axel Huth organisieren. In diesem Jahr sollte es eine Premiere geben. Die beiden hatten zahlreiche Künstler und Mitstreiter um sich geschart, um die Dessauer Tafel mit einem Benefizkonzert zu unterstützen. Doch am Dienstag dann die Hiobsbotschaft: Das Konzert am heutigen Mittwoch, dem 23. Dezember, muss ausfallen.