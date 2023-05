Auch nach zwei Niederlagen ist der Aufstieg für die Handballer des DRHV aus Dessau noch möglich. An der veralteten Beleuchtung in der Anhalt-Arena soll das nicht scheitern. Sie soll nun gegen eine neue Anlage getauscht werden.

Dessauer Anhalt-Arena soll neue Lichtanlage bekommen - Voraussetzung für Aufstieg des DRHV in 1. Liga

Dessau/MZ - Gelingt einem zweiten Dessau-Roßlauer Sportverein in diesem Jahr der Aufstieg in die nächsthöhere Liga? Nachdem sich bereits die Dessauer Volleyballer vor einigen Wochen für die zweite Bundesliga qualifiziert hatten und ab kommender Saison zweitklassig spielen, geht es für die Handballer nun um noch mehr. Die Jungs vom DRHV könnten in die erste Bundesliga aufsteigen und dann gegen bekannte Mannschaften wie Magdeburg, Kiel und Leipzig antreten.