Dessauer Abenteurer mit besonderem Jubiläum - 353-Kilometer-Flug vor 50 Jahren

Vor 50 Jahren haben Siegfried Beckmann, Artur Müller und Reiner Gutenmorgen einen besonders langen Streckenflug absolviert. Die Männer erinnern sich an den 6. August 1972.

Drei Piloten und ein Co-Pilot: Reiner Gutenmorgen, Bernd Schwarzwald, Artur Müller und Siegfried Beckmann (v.l.n.r.) im Technikmuseum. Die Vier flogen am 6. August 1972 mehr als 300 Kilometer in ihren hölzernen Fliegern.

Dessau/MZ - Sie sitzen in dieser Woche an einem Tisch im Dessauer Technikmuseum Hugo Junkers in der Nähe von Tante Ju. Ein Fotoalbum haben sie mitgebracht und ein Handy mit einigen alten Fotos. Sehr junge und adrette Kerle sind auf den wenigen Abbildungen zu sehen, die einem gemeinsamen Hobby frönen.