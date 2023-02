Ein gewohntes Bild: An Autos schrauben oft männliche Kfz-Mechatroniker. Frauen gehen dagegen in soziale Berufe oder werden Verkäuferin.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau will bei der Suche und Anstellung von neuem Personal darauf achten, Arbeitnehmer in Berufen einzustellen, die vermeintlich unüblich für ihr Geschlecht sind. So sollen etwa mehr Männer Kindergärtner werden oder Frauen Müllautos fahren. Nach langer Diskussion hat sich der Stadtrat in seiner letzten Sitzung dazu entschieden, dass die Stadt der sogenannten Initiative „klischeefrei“ beitreten wird.