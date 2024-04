Ein Wildschwein hat am Montagnachmittag eine Fensterscheibe des Dessauer Rathauses zerstört. Verletzt wurde niemand.

Ungebetener Gast zertrümmert Scheibe - Wildschwein bricht in Dessauer Rathaus ein

Aufregung am Montag

Dessau/MZ - Großer Schreck im Dessauer Rathaus am späten Montagnachmittag: Ein Wildschwein ist gegen 17.30 Uhr offenbar mit großer Wucht gegen eine Scheibe des P1-Anbaus im Erdgeschoss gerannt, so dass das Glas zersplitterte und ein rund 50 mal 50 Zentimeter großes Loch zurückblieb. Anschließend durchquerte das Tier den Raum und rannte in den Innenhof weiter ins Freie. Von dort aus flüchtete das Schwein wieder auf die Straße.

Über den Vorfall informierte die Stadt selbst über ihre Social-Media-Kanäle. Verletzt wurde niemand, da die Verwaltung um diese Uhrzeit schon geschlossen hatte. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten den Vorfall allerdings beobachtet und Feuerwehr sowie Polizei verständigt.

Die Feuerwehr kam jedoch nicht zum Einsatz. Auch die Polizei musste vor Ort nicht tätig werden. Allerdings waren die Beamten bereits am Vormittag darüber informiert worden, dass sich mehrere Wildschweine in der Innenstadt aufhalten und um das Rathaus herumlaufen sollten.

Wie es dem Schwein geht, ist unklar. Es flüchtete nach dem Vorfall. Das Loch wurde notdürftig gesichert, die Scheibe soll bald repariert werden.