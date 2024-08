Vermieter zahlte in letzter Sekunde Mieter atmen vorerst auf: Abschaltung von Warmwasser und Heizung bei hunderten Dessauern abgewendet

In Dessau hat der Vermieter Lekova 10 GmbH kurz vor Fristende die Abschaltung von Warmwasser und Heizung in Dutzenden Wohnungen abgewendet, indem er offene Beträge an die Stadtwerke überwies. Bereits im Dezember war es zu ähnlichen Drohungen gekommen.