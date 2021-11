Dessau überschreitet bisherigen Inzidenz-Rekord - Teilschließungen in Hort und Kita

MZ/Dessau-Rosslau/oml - Der bisher höchste gemessene Inzidenzwert in Dessau-Roßlau ist überschritten worden. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 259,6. Der bisherige Rekord stammte laut RKI vom 25. Januar und betrug 229,7. Für die hohe Zahl sorgen 70 gemeldete Neuinfektionen am Dienstag. Darunter sind 36 Frauen und 34 Männer. Im Klinikum werden mittlerweile wieder 30 Patienten, die an Covid-19 leiden, behandelt.

Der Eigenbetrieb Dekita meldet zwei Teilschließungen in seinen Einrichtungen. Betroffen sind der Hort „Am Luisium“ und die Kita „Luisenkinder“, speziell die Kindergartengruppe „Mäuse“. Die betreffenden Eltern würden zeitnah informiert. Der übrige Dienstbetrieb soll in beiden Einrichtungen aufrechterhalten werden, heißt es von der Stadt.