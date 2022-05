Dessau testet kostenloses Ticket für Schüler - Warum Gymnasiasten nun doch mitmachen dürfen

Dessau-Rosslau/MZ - Aufatmen unter Dessaus Oberschülern: Das Rad kann in der dunklen Jahreszeit im Keller bleiben. Oberstufenschüler der elften und zwölften Klassen an Gymnasien dürfen am dreimonatigen Modellversuch eines kostenloses Nahverkehrs in Dessau-Roßlau nun doch teilnehmen. Das bestätigte Dessau-Roßlaus Sozialdezernent Jens Krause. Nachdem die Stadt den Test erst für alle Schüler anbieten wollte, hieß es zwischenzeitlich, Elft- und Zwölftklässler dürften nicht teilnehmen. Das hat die Stadt nun wieder zurückgenommen.