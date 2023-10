Große Nachfrage Vom Leerstand zur Studentenbude: Dessau wandelt sich für den akademischen Nachwuchs

In Dessau steigt der Bedarf an Wohnmöglichkeiten für Studenten. Daher werden nun Studentenbuden hergerichtet. Am Lustgarten sind bereits 17 Wohnungen fertig und weitere sollen folgen - auch in der Hobuschgasse.