Um Energie zu sparen, drosseln Dessau-Roßlauer Bäder die Temperatur in ihren Becken und fahren Wasserattraktionen herunter. Einige Becken sind aber nicht betroffen.

Dessau-Roßlau/MZ - Badegäste könnten den Schritt für eine Reaktion auf die hohe Temperaturen der vergangenen Tage und dem Wunsch nach Abkühlung halten. Doch die Tatsache, dass in zwei Dessau-Roßlauer Schwimmbädern die Wassertemperatur gesenkt und die Laufzeit der Attraktionen in den Becken heruntergefahren wird, hat andere Gründe: Die Stadt will angesichts hoher Energiepreise und der jüngst von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgerufenen Gas-Alarmstufe Energie sparen.