Dessau-Roßlaus Stadtwehrleiter Olaf Braun kandidiert gegen seinen Vize Alexander Buba

Dessau-Roßlau - Noch in diesem Jahr wird die Spitze der Freiwilligen Feuerwehren im Dessau-Roßlauer Stadtgebiet neu gewählt. Die Amtszeit von Stadtwehrleiter Olaf Braun und seiner beiden Stellvertreter, Alexander Buba und Frank Punke, endet regulär zum 15. Dezember. Braun ist im Hauptberuf Staatsanwalt und leitet die zwölf Ortsteilfeuerwehren bereits seit 2002 ohne Unterbrechungen.

Geht es nach ihm, will er das Ehrenamt in den kommenden sechs Jahren auch weiterhin ausfüllen. „Ich werde meinen Hut noch einmal in den Ring werfen“, erklärte Braun am Dienstag auf MZ-Nachfrage. Ein Selbstläufer wird das jedoch nicht, denn der amtierende Stadtwehrleiter hat einen Herausforderer: Alexander Buba, sein bisheriger Vize, tritt gegen ihn an.

Wer das Rennen macht, entscheidet sich im Wesentlichen auf einer Delegiertenversammlung der Freiwilligen Feuerwehre

Wer das Rennen macht, entscheidet sich im Wesentlichen auf einer Delegiertenversammlung der Freiwilligen Feuerwehren. Diese findet laut Braun bereits am 10. Juli statt. Das Gremium setze sich aus den Mitgliedern des Feuerwehrausschusses samt aller Wehrleiter, der Stadtwehrleitung, der Jugendfeuerwehrleitung und jeweils vier Delegierten aus jeder Wehr zusammen. Letzteres sorgt dafür, dass alle Ortsteilwehren unabhängig von ihrer Größe dasselbe Stimmrecht besitzen.

Die Delegiertenversammlung hat jedoch nur ein Vorschlagsrecht. Nach der Wahl, prüft die Berufsfeuerwehr, also das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, ob Leiter und Stellvertreter qualifiziert sind. An die Stadtwehrleitung werden hohe persönliche und fachliche Anforderungen gestellt. Abschließend muss der Stadtrat im Dezember die Wahl bestätigen.

„Wer von der Qualifikation her für den Stellvertreterposten in Frage kommt, hat natürlich oft schon eine Führungsposition inne“

Um das Bewerberfeld für die beiden Stellvertreterposten auszuweiten, hat der Hauptausschuss vergangene Woche eine Satzungsänderung bestätigt. Demnach dürfen nun anders als bisher die Vize-Stadtwehrleiter gleichzeitig Ortswehrleiter oder Funktionsträger in einer Ortsteilwehr sein. „Wer von der Qualifikation her für den Stellvertreterposten in Frage kommt, hat natürlich oft schon eine Führungsposition inne“, sagte Lutz Kuhnhold, Chef der Berufsfeuerwehr, vor dem Ausschuss. „Sie auszuschließen, würde das Bewerberfeld zu stark einengen.“

Kritik daran kam von Florian Kellner (CDU). „Ich sehe da einen Interessenkonflikt, wenn ich meine Ortswehr und gleichzeitig die Stadtwehr vertreten muss“, sagte er, stimmte der Änderung aber zu. „Wir müssen das in Kauf nehmen, weil es zu wenige Bewerber gibt“, reagierte OB Peter Kuras. (mz)