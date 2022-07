Dessau-Roßlaus Pandemiestab überprüft Notfallpläne vor drohender Omikron-Welle

In der letzten Sitzung des Pandemiestabes vor Weihnachten richten die Mitglieder ihren Blick auf die drohende Omikron-Welle. Welche Maßnahmen könnten dann ergriffen werden?

Der Pandemiestab trifft sich wöchentlich in der Hauptwache, um auf die Corona-Situation zu reagieren.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stimmung im großen Besprechungsraum der Hauptfeuerwache war konzentriert, aber nicht angespannt. Obwohl diejenigen, die hier am Mittwochvormittag, so wie jede Woche, saßen, allen Grund dazu hätten. Experten warnen vor massiv steigenden Infektionszahlen, sollte sich die Omikron-Variante weiter verbreiten. In Dessau-Roßlau ist jener Stamm bislang noch nicht nachgewiesen worden, „aber“, sagte Oberbürgermeister Robert Reck, „es gibt Verdachtsfälle.“ Untersuchungen von mehrere Tage alten Proben liefen.