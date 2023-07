Im Saalekreis ist das Gendern in der Verwaltung bereits verboten. Nun will sich auch Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck mit dem Thema befassen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ/Merseburg - Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) will sich in der Diskussion um den Umgang mit vermeintlich geschlechtergerechter Sprache, dem sogenannten Gendern, mit Vorgaben und Regeln anderer Kommunen befassen. Der Landkreis Saalekreis hatte jüngst ein Genderverbot für Schreiben in der Verwaltung herausgegeben. In Briefen des Kreises ist also etwa nur noch von „Bürgerinnen und Bürgern“ und nicht von „Bürger*innen“ oder „Bürger_innen“ die Rede.